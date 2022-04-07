Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Документом предполагается расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружения.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ленд-лиз для Украины будет иметь негативный эффект на переговорах между Москвой и Киевом.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», - сказал представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Документом предполагается расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова впоследствии заявила, что Штаты и Североатлантический альянс давно готовились накачивать Украину оружием.

Ранее Минобороны России показало документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал о схемах финансирования американских биолабораторий на территории украинской республики.