Шойгу прибыл в Госдуму на сегодняшний отчет Правительства о работе за год
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Госдуму на сегодняшний отчет Правительства о работе за год.
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Шойгу прибыл в Госдуму на сегодняшний отчет Правительства о работе за год
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Госдуму на сегодняшний отчет Правительства о работе за год.
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