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Непривычная риторика: почему NYT написала о жестокой расправе бойцов ВСУ над пленными

Анна Назайкина
10:49 07.04.2022
Эксперт обратил внимание, что большинство представителей американской прессы работают в рамках определенной повестки, которая носит антироссийский характер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Политолог, американист Малек Дудаков оценил появление на сайте газеты New York Times материала о казни российских пленных военнослужащих бойцами ВСУ. Он объяснил, почему американские журналисты могли подтвердить подлинность видеоролика, на котором украинские силовики устроили жестокую расправу над захваченными россиянами.

Эксперт обратил внимание, что большинство представителей американской прессы работают в рамках определенной повестки, которая носит антироссийский характер. По мнению Дудакова, накладываются попытки проведения большой пропагандисткой кампании, которую устраивают украинцы на Западе.

«Всякий раз, когда украинцы обвиняют Россию в преступлениях на поле боя, то, конечно, это укладывается абсолютно органично в эту повестку... Речь идет о формировании определенной повестки медийной, в рамках которой никто тебе не запрещает что-либо говорить, но ты сам изначально находишься в рамках того мировоззрения, которое пригодно для публикации без рефлексии всего, что тебе скармливает украинская пропаганда», - заявил он.

По словам политолога, публикация NYT о преступлениях украинских военнослужащих выбивается из антироссийской риторики, однако такой материал легче «продать», он привлечет больше внимания.

«Это, безусловно, выбивается из повестки. Но, во-первых, это социологический анализ, поэтому это будет проще кому бы то ни было продать, чем если бы это была просто его колонка критики Украины в данном контексте. Вся американская пресса действует в рамках первой поправки в конституции... Никто не запрещает теоретически писать то, что из этой повестки выбивается. Это происходит нечасто, но это происходит», - сказал Дудаков.

Ранее в ООН призвали расследовать нарушения прав человека после данных об убийстве пленных российских военнослужащих. Напомним, что речь идет о видеоролике, на котором украинский солдат выстрелом в упор добивает пленного россиянина. Еще несколько убитых лежат рядом со связанными руками.

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