Минобороны России: средства ПВО сбили еще пять украинских беспилотников
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России: средства ПВО сбили еще пять украинских беспилотников
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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