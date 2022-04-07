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Минобороны России: средства ПВО сбили еще пять украинских беспилотников

10:21 07.04.2022
Минобороны России: средства ПВО сбили еще пять украинских беспилотников
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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