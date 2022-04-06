Российские врачи спасли жителя Изюма, который прикрыл от обстрела националистов детей-сирот

Обстрел начался во время прогулки, мужчина прикрыл собой нескольких девочек, чтобы они успели спрятаться.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Российские военные врачи оказали медицинскую помощь раненому мужчине из города Изюм в Харьковской области, который во время обстрелов героические прикрыл своим телом детей. Находясь в больнице, он рассказал «Звезде», как получил ранение.

В ходе боестолкновений мирные жители прятались в бомбоубежищах. По словам пострадавшего Геннадия, периодические люди выходили на улицу, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом.

«В бомбоубежищах сидят долго, надо же свет увидеть. И моя ответственность - помогать детям погулять чуть-чуть, посмотреть и снова спуститься», - рассказал Геннадий.

После ужина люди вышли на прогулку. Среди гулявших было много маленьких детей. В какой-то момент начался обстрел. К тому времени большинство уже спустились в убежище, однако часть ребятишек осталось на улице.

«Только завел, осталось две, три, четыре девочки наверху. И как началось. Я девочек собой прикрыл, чтоб они забежали, а себя получилось, как получилось. Посекло все кассетными бомбами. Были яркие вспышки, скорее всего кассетные бомбы», - добавил мужчина.

По словам Геннадия, обстрел вели националистические батальоны. Мужчина также рассказал о своем сыне, который учится в школе и сталкивается с притеснением из-за того, что говорит на русском языке.

«Например, география. Он отвечает на русском языке, а ему за это двойку ставят», - признался Геннадий.

Мужчина также заявил, что местные жители с радостью встречали российских военных, зашедших в город, однако, по его мнению, многие боятся открыто об этом говорить, поскольку опасаются преследований и мобилизации.

Ранее в филиале военного госпиталя имени Вишневского замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации на Украине. Получивший Орден Мужества командир отделения сержант Артур Пфлигер рассказал, как попал засаду и в результате перестрелки с противником получил ранение. Замминистра поблагодарил военнослужащих за безукоризненное исполнение воинского долга и пожелал им скорейшего выздоровления.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов