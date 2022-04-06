Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты России до 13 апреля

Ранее Росавиация ввела ограничение полетов в ряд аэропортов 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине.

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Росавиация продлила ограничения полетов в несколько российских аэропортов до 13 апреля, сообщается на сайте ведомства. Ограничения действуют с начала спецоперации с 24 февраля.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме, добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что Россия снимет коронавирусные ограничения и возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.