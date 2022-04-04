Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты на юге РФ до 7 апреля

© Фото: pexels

С 9 апреля Россия снимет коронавирусные ограничения и возобновит авиасообщение с 52 странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Туристы из России смогут отправиться в Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

«Мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные рейсы. Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», - заявил Мишустин.

На сегодняшний день без ограничений можно летать лишь в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику.

Напомним, Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты на юге РФ до 7 апреля. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.