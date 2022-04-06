На дне озера в Гватемале нашли город древних майя

Предполагается, что впоследствии в районе озере Атитлана создадут музей, где посетители смогут увидеть цифровую модель древнего города.

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В Гватемале на дне озера Атитлан был найдено город древних майя, передает мексиканское издание El Milenio. По оценкам экспертом, объект могли построить приблизительно в V веке до нашей эры на находившемся в акватории острове.

Как отмечает газета, спустя какое-то время город оказался под водой, что, как предполагается, произошло вследствие тектонической активности. Озеров, на дне которого было обнаружено поселение, занимает возникшую после извержения вулкана котловину на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Также утверждается, что ученым удалось найти остатки обрядовых центров, жилищ, стел и прочих построек на глубине от 12 до 20 метров. Эксперты заключили, что в общей сложности площадь города майя могла составлять 60 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что впоследствии в районе озере Атитлана может быть создан музей, где посетители смогут увидеть цифровую модель древнего города.