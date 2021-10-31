Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике

В Мексике на территории полуострова Юкатан было найдено деревянное каноэ, предположительно принадлежащее культуре майя. Обнаружить артефакт удалось археологам, производившим исследование полуострова вблизи руин бывшего центра цивилизации - Чичен-Ицы.

Каноэ было обнаружено в процессе проведения работ , связанных со строительством железной дороги «Поезд майя». Оно находилось на глубине в одном из местных пресноводных водоемов. Несмотря на такое расположение, судно, как сообщает пресса, замечательно сохранилось.

Мексиканские ученые, согласно сообщению BBC, предположили, что возраст находки составляет около 1000 лет. Специалисты также отметили, что точно установить, когда было построено каноэ, получится при содействии коллег из Сорбонны. Также помочь в изучении находки сможет создание ее 3D-модели.