В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

#Материалы следствия: пожилая украинка рассказала о пытках националистов за несогласие с их идеологией

19:25 05.04.2022
Женщина находилась в течение месяца в тюрьме, где она постоянно подвергалась моральному и физическому насилию.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Украинские националисты и сотрудники СБУ пытали пожилую женщину за несогласие с их идеологией. Об этом в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений националистов.

«Мешок на голове, наручники. Кто плевал, кто сигареты тушил на груди. Были так наотмашь, ладошкою по губам. В четырех местах лопнули губы, кровь на стенку. Мне сказали: "Ты в тюрьме сдохнешь"», - рассказала женщина.

Она месяц провела в украинской тюрьме, где постоянно подвергалась физическому и моральному насилию со стороны националистов. При этом никаких обвинений ей так и не было предъявлено. Все это является нарушением 33 статьи Женевской конвенции.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:50 В стране и мире
Россия выразила протест в связи с отказом провести заседание СБ ООН по Буче
17:32 В стране и мире
Столтенберг заявил о необходимости сотрудничества НАТО с Россией
17:08 В стране и мире
В Антарктиде зафиксировали катастрофическое повышение температуры
16:52 В стране и мире
Видео
В Севастополе задержали националистов, прокалывавших колеса автомобилей с символикой Z
16:49 В стране и мире
Россия сформировала пул из почти 200 самолетов для полетов за рубеж
Популярное
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.