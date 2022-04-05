Материалы следствия: пожилая украинка рассказала о пытках националистов за несогласие с их идеологией

Женщина находилась в течение месяца в тюрьме, где она постоянно подвергалась моральному и физическому насилию.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские националисты и сотрудники СБУ пытали пожилую женщину за несогласие с их идеологией. Об этом в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений националистов.

«Мешок на голове, наручники. Кто плевал, кто сигареты тушил на груди. Были так наотмашь, ладошкою по губам. В четырех местах лопнули губы, кровь на стенку. Мне сказали: "Ты в тюрьме сдохнешь"», - рассказала женщина.

Она месяц провела в украинской тюрьме, где постоянно подвергалась физическому и моральному насилию со стороны националистов. При этом никаких обвинений ей так и не было предъявлено. Все это является нарушением 33 статьи Женевской конвенции.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.