«Автоматы наставят, а я с внучкой»: как «Азов»* держал в страхе жителей 58-го квартала Мариуполя

Жители квартала рассказывают, что все последние годы город был во власти членов запрещенного в РФ националистического батальона.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Украинские националисты стали чаще и интенсивнее обстреливать гуманитарные коридоры из Мариуполя - в том числе, из минометов. Об этом сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Подчеркивалось, что российская сторона ежедневно призывает нацформирования прекратить огонь и дать людям возможность эвакуироваться. Но эти призывы остаются без ответа.

Из освобожденных районов местным жителям помогают выехать российские военнослужащие. Жители 58-го квартала города рассказывают, что все последние годы город был во власти членов запрещенного в РФ националистического батальона «Азов»*.

«Ни милиция, никто не обращал внимания. С автоматами ходили - так наставят, а я с внучкой. Я говорю пустите нас. А Анечка прячется за меня...Весь народ что-то боялся сказать против них», - рассказала жительница Мариуполя «Звезде».

Из Мариуполя до сих пор не могут выехать более шести тысяч иностранцев - граждане 16 государств. В порту заблокированы несколько десятков зарубежных судов. Местные жители выбираются из города кто как может.

*Нацбатальон «Азов» - признан экстремистским, запрещен на территории Российской Федерации.