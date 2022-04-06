Расчеты САУ «Мста-С» плотным огнем уничтожили «противника» на учениях в Приморье

В учениях приняли участие свыше тысячи военнослужащих ВВО, было задействовано около 200 единиц военной техники.

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В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморском крае, завершились двухсторонние батальонные тактические учения с боевой стрельбой. В ходе маневров личный состав подразделений, в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя, отработал действия на местности в условиях применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие поочередно выполняли задачи в наступлении и обороне, при этом вели боевую стрельбу из штатного вооружения, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

Целью тактических учений является проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование слаженности при подготовке и ведении тактических действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе маневренной обороны.