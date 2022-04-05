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Тяжелые орудия: артиллеристы ВВО уничтожили цели на полигоне в Амурской области

05:00 05.04.2022
«Малки» сосредоточились на целях, имитирующих командные пункты условного неприятеля. А экипажи самоходок «Гиацинт» и «Акация» поразили фортификационные сооружения, живую силу и бронетехнику «противника».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ВВО массированным огнем из пушек большой мощности «Малка» уничтожили цели на полигоне Трехречье в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 

«Эти тактические учения с боевой стрельбой стало финальным этапом лагерных сборов с подразделениями артиллерии ВВО. Стоит отметить, что стрельба велась по групповым и одиночным целям на расстоянии от 5 до 40 километров», - говорится в сообщении.

«Малки» сосредоточились на целях, имитирующих командные пункты условного неприятеля. А экипажи самоходок «Гиацинт» и «Акация» поразили фортификационные сооружения, живую силу и бронетехнику «противника».

В то же время экипажи комплексов «Штурм-С» атаковали танковые группы условного противника. 

«Военнослужащие по призыву в начале лагерного сбора, а это почти месяц назад, начали обучение нормативам по поражению целей. Сейчас же эти огневые задачи ими выполняются на уверенную оценку «хорошо» и даже на «отлично», - отметил майор Владимир Орехов.

Всего в учениях было задействовано более 800 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и техники. 

В пресс-службе округа добавили, что в ближайшее время военнослужащие совершат марши в пункты постоянной дислокации в составе воинских колонн. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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