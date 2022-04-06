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США выделят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн

Ян Брацкий
04:30 06.04.2022
Официальный Киев получит оборонительное вооружение и услуги, включающие обучение и тренировки.
США выделят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительный объем военной «помощи» еще на 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Из опубликованного меморандума следует, что Киев получит оборонительное вооружение и услуги, включающие обучение и тренировки.

Ранее в Пентагоне сообщили, что власти США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета помощи на $800 миллионов. Пятнадцатого марта президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект, продлевающий финансирование правительства США до 30 сентября. Таким образом, до конца 2022 финансового года федеральное правительство получит 1,5 триллиона долларов. Из этой суммы 13,6 миллиардов долларов будут направлены Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства.

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