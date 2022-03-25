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Украина получила первую часть американской помощи на $800 млн

Ян Брацкий
20:57 25.03.2022
Ранее стало известно о выделении Белым домом $13,6 млрд Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.
Украина получила первую часть американской помощи на $800 млн
© Фото: Kevin Lanceplaine, Unsplash
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Власти США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета помощи на $800 миллионов. Об этом заявили в Пентагоне. Как отметили в американском оборонном ведомстве, в ближайшие дни ожидаются еще три аналогичные поставки, отметили в РИА Новости.

Пятнадцатого марта президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект, продлевающий финансирование правительства США до 30 сентября. Таким образом, до конца 2022 финансового года федеральное правительство получит 1,5 триллиона долларов. Из этой суммы 13,6 миллиардов долларов будут направлены Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы. Кроме того, подчеркивается, что, благодаря решению Джо Байдена, общая помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, составила 1,2 миллиарда долларов с января 2021 года и 3,2 миллиарда долларов с 2014 года. 

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства.

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