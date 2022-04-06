Предложение квартир в аренду в крупных городах РФ выросло на 50%

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Предложение квартир в аренду в крупных городах России выросло до 50%. За два последних месяца количество объявлений о сдаче «однушек» увеличилось на 47-50%, двухкомнатных и трехкомнатных квартир - на 39% и 32% соответственно.

«Тенденция связана с существенным оттоком мигрантов. Уезжают в свои родные города и лившиеся работы российские граждане», - приводят «Известия» слова независимого эксперта рынка недвижимости Павла Склянчука.

Цены на съем пошли вниз, отмечают эксперты. В некоторых районах Москвы арендная плата снизилась без малого на 40%, в Санкт-Петербурге - на 54%, в Екатеринбурге ровно в половину и тд.

Еще одной причиной роста предложений на рынке аренды жилья эксперты называют неопределенность, в условиях которой собственники не спешат избавляться от своих квадратных метров и предпочитают зарабатывать на сдаче их в аренду. Кроме того, часть горожан на лето планируют переселяться на приусадебные участки и простаивающие квартиры начинают сдавать.