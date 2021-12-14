В России могут установить рамки цен на арендное жилье

Минстрой планирует установить рамки стоимости арендного жилья. В ведомстве сообщили, что аналитика данных государственной информсистемы (ГИС) учета договоров аренды позволит определять пределы рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться сторонам сделки к принятию. Соответствующий законопроект находится в разработке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

В ведомстве подчеркнули, что влияния информационной системы на рыночные ставки аренды не предполагается.

Сейчас законопроект о создании ГИС находится на этапе разработки. Документ проходит согласование - идет сбор предложений и комментариев от органов власти, в частности. После согласования единых подходов, законопроект будет представлен для общественного обсуждения, рассказали в Минстрое.

«Ключевая цель проводимой нормативной работы - устранение ограничений в области нормативного правового регулирования, препятствующих развитию рынка арендного жилья», - уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что проект, в частности, направлен на защиту интересов граждан за счет создания прозрачных условий для заключения договоров аренды. Также документ призван защитить арендатора, который традиционно считается наименее защищенной стороной договора, отметили в Минстрое.

Это, главным образом, касается рисков прекращения аренды или необоснованного повышения платы в любой момент по инициативе арендодателя, пояснили в ведомстве.

Ранее российский Минстрой разработал законопроект по снижению количества «теневых» сделок по аренде недвижимости. Согласно инициативе, в России будет создана специальная государственная информсистема (ГИС), в которой арендодатели будут регистрировать все договоры по сдаче жилья, апартаментов и машино-мест в аренду.