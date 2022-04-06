Байден рассказал о нюансах поставок вооружения Украине

Президент США напомнил, что накануне он подписал еще один пакет военной помощи украинской стороне.

© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат поставки Украине оружия и ресурсов для обороны. Об этом политик рассказал на конференции профсоюза строительной сферы.

«В прошлую пятницу мы объявили о выделении миллионного финансирования для закупки новой военной техники для Украины: передовых беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов с лазерной системой наведения», - отметил Байден.

По его словам, накануне он подписал еще один пакет военной помощи Украине, чтобы направить больше ракет Javelin.

При этом Байден отметил, что официальный Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, так как американские союзники и партнеры снабжают Украину через США.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительный объем военной «помощи» еще на 100 миллионов долларов. Подчеркивалось, что Киев получит оборонительное вооружение и услуги, включающие обучение и тренировки.