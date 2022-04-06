В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Народная милиция ДНР уничтожила 68 украинских националистов за сутки

Александр Аксенов
22:50 06.04.2022
Также были уничтожены реактивные системы залпового огня и бронированные автомобили.
Народная милиция ДНР уничтожила 68 украинских националистов за сутки
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что за сутки наши военные смогли уничтожить 68 украинских националистов. Также удалось ликвидировать военные средства и технику.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, семь огневых точек, две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град",  два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство», -  говорится в сообщении Telegram-канала Народной милиции ДНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о результатах операции по ликвидации украинских вертолетов, направленных в Мариуполь для эвакуации националистов. Басурин добавил, что любые попытки эвакуации националистов из Мариуполя не увенчаются успехом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:32 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили скопление военной техники и зарубежного вооружения в Харьковской области
20:37 Армия
Видео
МО РФ: в Донецкой области высокоточной ракетой уничтожена база националистов
18:19 В стране и мире
Песков не исключил возможности разрыва дипотношений со странами Запада
17:27 Армия
Минобороны России: военные биологи США ищут атипичные формы чумы рядом с границами России
17:59 Армия
В МО РФ заявили об экстренном уничтожении свидетельств нарушения Конвенции о биооружии на Украине
Популярное
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.