Народная милиция ДНР уничтожила 68 украинских националистов за сутки
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что за сутки наши военные смогли уничтожить 68 украинских националистов. Также удалось ликвидировать военные средства и технику.
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, семь огневых точек, две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство», - говорится в сообщении Telegram-канала Народной милиции ДНР.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о результатах операции по ликвидации украинских вертолетов, направленных в Мариуполь для эвакуации националистов. Басурин добавил, что любые попытки эвакуации националистов из Мариуполя не увенчаются успехом.