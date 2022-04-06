В стране и мире Народная милиция ДНР уничтожила 68 украинских националистов за сутки Александр Аксенов Также были уничтожены реактивные системы залпового огня и бронированные автомобили. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что за сутки наши военные смогли уничтожить 68 украинских националистов. Также удалось ликвидировать военные средства и технику. «С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, семь огневых точек, две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство», - говорится в сообщении Telegram-канала Народной милиции ДНР. Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о результатах операции по ликвидации украинских вертолетов, направленных в Мариуполь для эвакуации националистов. Басурин добавил, что любые попытки эвакуации националистов из Мариуполя не увенчаются успехом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика