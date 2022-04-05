ВСУ обстреляли Горловку из гранатомета и стрелкового оружия

По населенному пункту было выпущено 29 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС), кроме того, применялось стрелковое оружие.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Во вторник украинские вооруженные силы обстреляли Горловку в Донецкой народной республике из гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, обстрел был зафиксирован 19.10 мск, по населенному пункту было выпущено 29 гранат из автоматического станкового гранатомета (АГС), кроме того, применялось стрелковое оружие.

С 2014 года Горловка находится под контролем Донецкой народной республики, она расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе работают угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Самыми часто обстреливаемыми районами населенного пункта сейчас являются расположенные на его окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки исчислялось более чем 250 тысячами человек.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку и Ясиноватую в Донецкой народной республике. Всего по населенным пунктам было выпущено 11 снарядов калибром 122-мм. Об этом заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.