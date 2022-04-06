Узнавал данные украинцев, чтобы расправиться за «пособничество» России: опубликованы переговоры сотрудника СБУ

Мужчина планировал расправиться с гражданами Украины, которые сотрудничали с российскими военными.

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RT стали известны подробности записи телефонного разговора сотрудника СБУ, который заявил о том, что готовит убийство ряда мирных жителей в Черниговской области за «пособничество» России.

Издание передает, ссылаясь на правоохранителей, что разговор состоялся во вторник, 5 апреля, между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким мужчиной по имени Игорь.

RT, ссылаясь на источник, отмечает, что Руслан Бондаренко - из Новгорода-Северского Черниговской области. И, по предварительным данным, он работает в районном отделении СБУ. Он, как утверждается, просил данные «трех-четырех граждан», которые сотрудничали с российскими военными.

Несколькими днями ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить личности украинских националистов, причастных к пыткам российских военных.

В ведомстве собираются признать военнослужащих потерпевшими и допросить в рамках уголовного дела. Следствие также организует работу для установления личностей людей, причастных к совершению преступлений, их мест службы и иных данных националистов и их командиров.