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Бастрыкин поручил выяснить личности украинских националистов, причастных к пыткам российских военных

Анна Касаткина
21:39 04.04.2022
В ведомстве собираются признать военнослужащих РФ потерпевшими и допросить в рамках уголовного дела.
Бастрыкин поручил выяснить личности украинских националистов, причастных к пыткам российских военных
© Фото: СК РФ
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СК России установит данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими. Соответствующе поручение отдал председатель Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что в опубликованных видеозаписях освобожденные военные рассказывают, что захватившие их националисты применяли в отношении пленных огнестрельное оружие, причиняя смертельные ранения и тяжелые травмы, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, а также лишали сна, воды, еды и не предоставляли даже минимальной медицинской помощи, отметила Петренко.

«Совершенные действия нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение указанной конвенции», - подчеркнула представитель СК.

В ведомстве собираются признать военнослужащих потерпевшими и допросить в рамках уголовного дела. Следствие также организует работу для установления личностей людей, причастных к совершению преступлений, их мест службы и иных данных националистов и их командиров.

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