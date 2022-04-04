Бастрыкин поручил выяснить личности украинских националистов, причастных к пыткам российских военных

В ведомстве собираются признать военнослужащих РФ потерпевшими и допросить в рамках уголовного дела.

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СК России установит данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими. Соответствующе поручение отдал председатель Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что в опубликованных видеозаписях освобожденные военные рассказывают, что захватившие их националисты применяли в отношении пленных огнестрельное оружие, причиняя смертельные ранения и тяжелые травмы, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, а также лишали сна, воды, еды и не предоставляли даже минимальной медицинской помощи, отметила Петренко.

«Совершенные действия нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение указанной конвенции», - подчеркнула представитель СК.

В ведомстве собираются признать военнослужащих потерпевшими и допросить в рамках уголовного дела. Следствие также организует работу для установления личностей людей, причастных к совершению преступлений, их мест службы и иных данных националистов и их командиров.