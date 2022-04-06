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МО РФ: ВС РФ уничтожили топливную базу в районе Чугуева

20:28 06.04.2022
В течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 34 военных объекта Украины.
МО РФ: ВС РФ уничтожили топливную базу в районе Чугуева
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга сообщил, что ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожили топливную базу в районе населенного пункта Чугуев. С ней осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил», - отметил Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, с начала проведения спецоперации были уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром в среду, 6 апреля, в МО РФ сообщили об уничтожении пяти украинских баз хранения горюче-смазочных материалов. По его словам, с этих баз осуществлялось снабжение топливом группировок украинских войск в районах Николаева, Харькова и в Донбассе. 

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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