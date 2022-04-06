МО РФ: СБУ заминировали хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и готовятся взорвать его для провокации
Украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ в Харьковской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, провокация готовится в городе Первомайский на территории производственного объединения «Химпром».
«Сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», - сказал Конашенков.
Ранее в Луганской народной республике сообщили о взрыве на химическом предприятии «Заря» в Рубежном. Военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвали цистерну со смертельно опасными для людей химикатами.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.