В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом

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Детям в Луганской народной республике (ЛНР) в 2020 году раздавали инфицированные туберкулезом деньги. Эти факты вскрылись в ходе проводимого РФ парламентского расследования, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«В рамках парламентского расследования, проводимого РФ, установлены факты преднамеренного распространения в 2020 году денежных купюр, инфицированных азиатским штаммом туберкулеза, среди несовершеннолетних на территории ЛНР», - сказал он.

Кириллов пояснил, что при организации преступления учитывались особенности поведения детей, которые имеют привычку тянуть все в рот и берут продукты питания немытыми руками, уточнил начальник войск РХБЗ.

На заседании Кириллов также рассказал о работе американских биолабораторий в различных регионах мира. В частности, он уточнил, что под контролем США находятся порядка 60 лабораторий у границ России и Китая.