В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины

По словам начальника РХБЗ России Игоря Кириллова, такие испытания запрещены на территории США и поэтому проводятся американским военным ведомством за пределами страны.

© Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о попытках Соединенных Штатов проводить лекарственные испытания на украинских военных. Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН сообщил начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов.

«Получены документы, подтверждающие попытку испытаний на украинских военнослужащих ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде», - сказал Кириллов.

По его словам, такие испытания запрещены на территории США и поэтому проводятся американским военным ведомством за пределами страны.

При этом, как заметил начальник войск РХБЗ, особый цинизм американских спонсоров заключался в том, что разработчик, в роли которого выступила компания Skymount, предлагал приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то что украинских военных привлекали в качестве «добровольцев».

Также Кириллов заявил, что Соединенные Штаты не дают создать механизм контроля за биологическим оружием.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов