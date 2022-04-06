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В Минобороны России заявили, что США не дают создать механизм контроля за биооружием

17:45 06.04.2022
По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, Соединенные Штаты последовательно блокируют российские инициативы в этой области уже более 20 лет.
В Минобороны России заявили, что США не дают создать механизм контроля за биооружием
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили, что Соединенные Штаты не дают создать механизм контроля за биологическим оружием. Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 

По его словам, основной международный документ в области контроля биооружия - это Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года.

При этом, в отличие от, скажем, Конвенции по запрещению химического оружия, она не имеет ни постоянно действующего контролирующего органа, ни четкого механизма проверки соблюдения. 

«Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, однако указанная инициатива вот уже более 20 лет последовательно блокируется США», - заметил Кириллов. 

Также начальник войск РХБЗ сказал, что США наращивают военно-биологический потенциал, используя пробелы в законодательстве

Игорь Кириллов добавил, что Пентагон контролирует 60 биологических лабораторий на границах России и Китая

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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