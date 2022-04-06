В МО РФ заявили об экстренном уничтожении свидетельств нарушения Конвенции о биооружии на Украине

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов подчеркнул, что среди уничтоженных патогенов имелись возбудители чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львове, а также возбудители дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове, Полтаве и Яворове.

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В Минобороны России заявили об экстренном уничтожении киевским режимом свидетельств нарушения конвенции о биологическом оружии. Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН рассказал начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

«По имеющимся данным, в украинских биолабораториях происходит экстренное уничтожение свидетельств нарушения статей 1 и 4 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Еще в начале февраля американским военно-транспортным самолетом наиболее ценные образцы биоматериалов были вывезены из Одессы в США, а лабораторное оборудование отправлено во Львов автомобильным транспортом», - заметил Кириллов.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины с 24 февраля поставило задачу полностью уничтожить биопатогены, находящиеся в биолабораториях США на территории страны.

Кириллов подчеркнул, что среди уничтоженных патогенов имелись возбудители чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львове, а также возбудители дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове, Полтаве и Яворове.

Начальник войск РХБЗ России добавил, что номенклатура и избыточное количество биологических патогенов могут свидетельствовать о том, что работы проводились в рамках военно-биологических программ.

Также он заявил о том, что США не дают создать механизм контроля за биооружием.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов