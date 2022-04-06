Минфин впервые провел выплату по евробондам в рублях

Ведомство утверждает, что в полном объеме исполнены обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 годах на общую сумму $649,2 млн.

© Фото: Paolinio, Pixabay

Министерство финансов РФ впервые полностью провело выплату по еврооблигациям в рублях. Об этом заявили в ведомстве. Данное решение принято из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.

Минфин утверждает, что в полном объеме исполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 годах на общую сумму более 649 миллионов долларов.

Напомним, в связи с западными санкциями в ответ на военную операцию на Украине было заморожено около половины золотовалютных резервов России - 300 миллиардов долларов. Об этом ранее заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.

Однако с 4 апреля США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.