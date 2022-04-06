Также, как заметил глава ОАК Юрий Слюсарь, возглавляемая им корпорация планирует увеличить темпы производства отечественных самолетов Ил-96.

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В России запустили в производство 20 авиалайнеров Ту-214. Об этом на форуме-выставке «Госзаказ» сообщил ТАСС глава ОАК Юрий Слюсарь. Также он сказал, что возглавляемая им корпорация планирует увеличить темпы производства отечественных самолетов Ил-96.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что полное импортозамещение деталей для самолета Ту-214 возможно за год.

Также сообщалось, что Борисов допускает наращивание производства этих двух самолетов - Ту-214 и Ил-96 - из-за западных санкций.