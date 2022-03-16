В России допустили наращивание выпуска Ил-96 и Ту-214 из-за санкций

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Россия в условиях санкционного давления рассмотрит возможность задействования резерва пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214 по их дополнительному производству. По его словам, в настоящий момент Ил-96 и Ту-214 выпускают малыми сериями для специальных заказчиков.

«Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже», - цитирует РИА Новости слова Борисова.

Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что на фоне введенных санкций Россия ускорит процесс реализации проектов отечественных пассажирских самолетов МС-21 и SSJ100.