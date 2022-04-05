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Госдума утвердила проект о штрафах за сравнение СССР и нацистской Германии

Виктория Ивашечкина
18:53 05.04.2022
Согласно документу, за нарушение обычным гражданам будет грозить штраф до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Госдума утвердила во втором чтении штрафы за уравнивание действий СССР и нацистской Германии.

Также речь идет о наказании за публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме фашизма. Согласно документу, за такое нарушение обычным гражданам будет грозить штраф до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток. Организации рискуют заплатить уже 100 тысяч рублей либо вообще приостановить деятельность на 90 суток.

И еще один законопроект, который прошел во вторник первое чтение, касается упрощенного получения российского гражданства. Документ предполагает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц. В частности, речь идет о гражданах бывшего СССР, ЛНР и ДНР, а также их детях.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий наказание за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций.

Подчеркивалось, что нарушение закона будет караться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Многочисленные ограничения со стороны Евросоюза и Запада стали реакцией на проводимую Россией специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали госкомпании, крупные банки и отдельные предприниматели.

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