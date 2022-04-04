«Заводили живыми, вывозили в пакетах»: в ДНР рассказали о зверствах в камере пыток СБУ в Мариуполе

В одном из кабинетов СБУ в Мариуполе найдена папка с данными на военнослужащих ДНР.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Триколор развевается над главным управлением Службы безопасности Украины по Донецкой области в Мариуполе. Здание было занято ополченцами менее недели назад. У входа в здание воронка от разорвавшейся мины, через двери на этажах можно попасть не в кабинеты, а на улицу – это последствия точного попадания артиллерии ДНР.

«Ожесточенный был бой, они успели отойти, но несколько человек оставили убитых», - рассказал военнослужащий народной милиции ДНР с позывным «Немец».

В подвале за массивной металлической дверью с небольшим окошком – камера для допросов. Зайти туда не получается – пыточную еще не вскрыли специалисты. Внутри можно разглядеть бетонные стены, пол и деревянную скамью.

«Камера пыток СБУ, где пытали и мучали до смерти. Заводили живыми, прятали в пакеты и вывозили», - отметил военнослужащий НМ ДНР с позывным «Кэп».

Оборону здания держали националисты «Азова»* и военнослужащие ВСУ. Помогали им сами сотрудники Службы безопасности. В момент штурма они бежали, оставив в подарок российской разведке всю документацию на своих агентов и карту размещения боевых частей Украины.

В каждом кабинете находим пустые и не распакованные бутылки дорого алкоголя, деньги и сим-карты для звонков «сепарам» – так сотрудники СБУ называют жителей Донбасса. Бросили украинские чекисты и рабочие компьютеры. Жесткие диски с базами данных агентурной сети. На полках остался расстрельный список командиров и офицеров ополчения.

В одном из кабинетов СБУ в Мариуполе мы нашли папки с данными на военнослужащих ДНР. «Кэп» в 2010 году закончил школу милиции в Мариуполе. Затем работал на Евромайдане в 2014 году, где он и услышал, как националисты выражают ненависть к жителям Донбасса. Ему предлагали работу в СБУ, но он не согласился и ушел в ополчение. Тогда же на него открыли охоту киевские власти.

Террору со стороны СБУ и нацбатальона «Азов»* на протяжении восьми лет подвергались и обычные жители Мариуполя. Маниакальная жажда накачать город максимальным количеством оружия привела к тому, что люди остались без бомбоубежищ и потеряли своих родственников.

«У нас в городе много хороших убежищ со Второй Мировой войны, но люди остались без них потому что 8 лет окапывались азовцы* и ВСУ - складывали оружие», - поделилась местная жительница Ирина Кузнецова.

На последнем издыхании боевики «Азова»* обстреливают российские гуманитарные колонны, которые пытаются добраться до тех, кто укрывается от бомбежек в центре и у моря. Люди приходится ходить на окраину Мариуполя за едой и водой пешком. Провизию тащат в мусорных контейнерах. Виктор Набока организовал пункт помощи в бассейне Нептун.

«Мы, волонтеры ездили по складам с продуктами, мы их там забирали и сюда привозили», - сказал он.

Шестнадцатого марта в подвале бассейна спасались тридцать стариков и женщин. У порога на раздачу продовольствия и лекарств собралось около тысячи человек. В полдень спорткомплекс обстреляли украинские националисты - минометные снаряды упали на крышу водного стадиона, спортивный зал обвалился полностью, плиты перекрытий зажали беременную женщину. Вызволяли кувалдами, разбивали плиты, в итоге ее удалось спасти.

«Она кричит, а мы понять не можем где она – плиты были неимоверно тяжеленные», - поделился волонтер Сергей Чернышев.

Украинские диверсионные группы пытаются убить мирных. Накануне саперы ДНР нашли на лестницах бассейна растяжки с осколочными гранатами. Пришлось спустить даже воду в чаше, в которой раньше можно было искупаться и постирать вещи, чтобы в случае подрыва не утопило людей в подвале.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.