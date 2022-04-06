Временно закрытые аэропорты на юге России получат субсидии

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты России до 13 апреля.

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Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили», - заявил глава ведомства.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты России до 13 апреля. Данные ограничения действуют с начала спецоперации, с 24 февраля.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме, добавили в Росавиации.