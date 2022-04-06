В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Временно закрытые аэропорты на юге России получат субсидии

Андрей Киркоров
14:52 06.04.2022
Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты России до 13 апреля.
Временно закрытые аэропорты на юге России получат субсидии
© Фото: Unsplash
Читайте нас на:

Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили», - заявил глава ведомства.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты России до 13 апреля. Данные ограничения действуют с начала спецоперации, с 24 февраля.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме, добавили в Росавиации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:10 В стране и мире
Видео
Непримиримость к врагам России: Миронов вспомнил важнейшие качества Жириновского
14:50 В стране и мире
СМИ: прощание с Владимиром Жириновским состоится 8 апреля
14:26 В стране и мире
Врио главы ЛДПР на период организации траурных мероприятий будет Леонид Слуцкий
14:11 В стране и мире
В ЛДПР заявили, что Жириновский для России был пророком
14:00 В стране и мире
«Спасибо за все, учитель»: глава Хабаровского края Дегтярев почтил память Жириновского
Популярное
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.