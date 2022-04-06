Глава Крыма выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жириновского

По словам Сергея Аксенова, в основе всех действий Жириновского была огромная любовь к отечеству и народу России.

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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он сделал это в своем официальном Telegram-канале.

«Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Это невосполнимая утрата. Один из самых ярких, авторитетных и последовательных политиков России, он внес огромный вклад в развитие нашей страны, в утверждение в обществе патриотических ценностей», - говорится в сообщении Аксенова.

По словам главы Крыма, в основе всех действий Жириновского была огромная любовь к отечеству и народу России.

Аксенов заметил, что многие политические прогнозы Жириновского стали пророчествами. В ряду них - судьбы Крыма и Украины. В 2014 году Жириновский решительно поддержал Крымскую весну, сделав много для реализации крайней важных для Крыма инициатив.