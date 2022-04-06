В стране и мире «Яркий, талантливый политик»: Володин на заседании ГД сообщил о смерти Жириновского Андрей Аркадьев Лидер ЛДПР ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: State Duma, PressService, GlobalLookPress Читайте нас на: Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский», - сказал он в Госдуме. После этого депутаты прервали заседание, чтобы встать и почтить память политика. «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел», - написал Володин у себя в Telegram-канале. Лидер ЛДПР ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика