«Яркий, талантливый политик»: Володин на заседании ГД сообщил о смерти Жириновского
Лидер ЛДПР ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: State Duma, PressService, GlobalLookPress
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского.
«Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский», - сказал он в Госдуме.
После этого депутаты прервали заседание, чтобы встать и почтить память политика.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел», - написал Володин у себя в Telegram-канале.
Лидер ЛДПР ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.