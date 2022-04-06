В стране и мире «Спасибо за все, учитель»: глава Хабаровского края Дегтярев почтил память Жириновского Анна Назайкина Глава региона выразил соболезнования родным и близким политика, который ушел из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Хабаровского края, председатель регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале поделился воспоминаниями о Владимире Жириновском и назвал его пророком в России. Кроме того, глава края выразил соболезнования родным и близким политика. «Спасибо за все, учитель. Дело всей Вашей жизни будет жить. Умер Владимир Жириновский - пророк в своем Отечестве. Соболезную родным и близким Владимира Вольфовича, всем соратникам по ЛДПР и сторонникам», - сказал он. Сегодня спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о том, что на 76-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский. Председатель ГД подчеркнул, что был ярким и талантливым человеком, который всегда был в центре событий. Память руководителя фракции Либерально-демократической партии России почтили минутой молчания на заседании Государственной думы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика