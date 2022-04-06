«Твердость характера»: Харитонов поделился воспоминаниями о Жириновском

По его словам, политик обладал пророческим даром, ему удавалось предсказывать многие события.

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Экс-кандидат в президенты России от КПРФ, депутат Государственной думы Николай Харитонов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

По его словам, политик обладал пророческим даром, ему удавалось предсказывать многие события. Также Жириновский имел твердый характер, был активным человеком и хорошим товарищем, добавил Харитонов.

«Импонировал своей активностью, такой твердостью характера. Хороший товарищ был. Самые добрые, хорошие слова о нем. Переживал и заботился о России... Много вещей предсказывал, событий. Пытался предсказывать, и многое совпадало... Светлая, добрая память сохранится во многих сердцах», - сказал он.

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что в возрасте 75 лет ушел из жизни после продолжительной болезни Владимир Жириновский. Председатель Думы подчеркнул, что личность этого политика настолько масштабна, что без него сложно представить историю развития политической системы современной России.