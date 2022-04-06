В стране и мире Пентагон передаст Украине дроны-камикадзе Ян Брацкий Минобороны США не будет изымать данный тип вооружения из собственных запасов, а планирует заказать его производство специально для Украины. © Фото: David B. Gleason, Wikipedia Читайте нас на: Пентагон планирует передать Украине 10 новейших беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом заявил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. С его слов, БПЛА данного типа, оснащены особыми боеголовками, способными уничтожать бронетехнику и артиллерию. «Перечень оружия, отправляемого в Киев, включает беспилотные летательные аппараты, такие как Switchblade, которые более совершенны в плане технологий и предоставляют дополнительные возможности для уничтожения бронетехники», - приводит слова Остина издание Bloomberg. Дрон Switchblade-600 представляет из себя ракету, которой управляет оператор. Весит такой беспилотник около 23 килограммов, способен преодолевать расстояние до 39 километров и зависать в воздухе более получаса. Оператор управляет его полетом по сенсорному экрану и контролирует барражирующую ракету до ее контакта с целью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика