NBC: США планирует поставить Украине высокоточные ракеты Switchblade

Администрация президента США Джозефа Байдена планирует поставить Украине высокоточные ракеты для уничтожения танков, артиллерии и пехоты Switchblade. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники из Белого дома, пока конкретных решений по данному вопросу принято не было, но в руководстве уже звучат призывы о поставках.

«Существует два варианта ракеты Switchblade: 300-я серия предназначения для поражения живой силы, а 600-я - для уничтожения танков и другой бронированной техники. Ракеты производит компания AeroVironment», - сообщается в статье телеканала.

Ранее подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик получили трофейное вооружение ВСУ. Военнослужащие уже проходят обучение на ракетных комплексах «Джавелин» и NLAW. Переданная техника и вооружение будут применяться для освобождения и защиты республик Донбасса.