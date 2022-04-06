В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ в Румынии заявило о канистрах с горючим в протаранившей ворота машине

Андрей Аркадьев
12:54 06.04.2022
Водитель совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии, считают в посольстве РФ.
Посольство РФ в Румынии заявило о канистрах с горючим в протаранившей ворота машине
© Фото: Gabriel Petrescu, Xinhua, globallookpress
Читайте нас на:

В машине, которая врезалась в ворота российского посольства в Румынии и загорелась, были канистры с горючим, сообщил «Звезде» пресс-атташе посольства РФ в Бухаресте Максим Авраменко.

«По информации румынских СМИ, гражданин, который это сделал, был осужден на 15 лет за насилие над несовершеннолетней. Он сначала заехал в ворота, а потом, после того как ударился в ворота, поджег авто, где были канистры с горючей жидкостью», - сказал он.

Ранее в посольстве России в Бухаресте заявили, что свои действия мужчина совершил под влиянием антироссийской истерии из-за провокации в Буче.

Следствие установило, что погибшим оказался глава неправительственной организации по защите права отцов на детей в случае развода Богдан Драгич. Накануне мужчина написал в соцсетях, что «тоже украинец». Днем ранее он получил уголовный срок в 15 лет за издевательства и изнасилование.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:06 Армия
В Кремле озвучили дату генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади
11:38 В стране и мире
Песков назвал жестом доброй воли отвод сил РФ из Киевской области
10:29 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в Бухаресте: водитель въехал в ворота дипмиссии из-за истерии вокруг Бучи
10:03 Армия
Видео
Минобороны России: Украина потеряла 407 военных беспилотников с начала спецоперации
10:02 Армия
Видео
МО РФ: оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 24 объекта Украины за ночь
Популярное
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Песков назвал зафиксированные Кремлем три факта политики США
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.