Посольство РФ в Румынии заявило о канистрах с горючим в протаранившей ворота машине

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В машине, которая врезалась в ворота российского посольства в Румынии и загорелась, были канистры с горючим, сообщил «Звезде» пресс-атташе посольства РФ в Бухаресте Максим Авраменко.

«По информации румынских СМИ, гражданин, который это сделал, был осужден на 15 лет за насилие над несовершеннолетней. Он сначала заехал в ворота, а потом, после того как ударился в ворота, поджег авто, где были канистры с горючей жидкостью», - сказал он.

Ранее в посольстве России в Бухаресте заявили, что свои действия мужчина совершил под влиянием антироссийской истерии из-за провокации в Буче.

Следствие установило, что погибшим оказался глава неправительственной организации по защите права отцов на детей в случае развода Богдан Драгич. Накануне мужчина написал в соцсетях, что «тоже украинец». Днем ранее он получил уголовный срок в 15 лет за издевательства и изнасилование.