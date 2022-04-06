Посольство РФ в Бухаресте: водитель въехал в ворота дипмиссии из-за истерии вокруг Бучи

Какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии, заявили в диппредставительстве.

© Видео: Facebook, Tudor Bogdan Teodorescu © Фото: Facebook, Tudor Bogdan Teodorescu

Посольство России в Бухаресте подтвердило, что водитель автомобиля, врезавшегося в ворота российской дипмиссии, пытался их «протаранить». Данные действия мужчина совершил под влиянием антироссийской истерии из-за провокации в Буче, считают в дипломатическом представительстве.

«С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», - говорится в заявлении посольства.

По данным местных СМИ, водителем оказался президент ассоциации, которая занимается защитой прав отцов на детей. Утверждается, что мужчина вчера был осужден за сексуальное насилие над падчерицей, но из-за того, что решение вынес суд первой инстанции, обвиняемого не задержали.

Напомним, что ранее украинские власти и средства массовой информации показали ролик, якобы снятый в Буче в Киевской области. На кадрах показаны тела погибших, которые лежат на дороге.

В МО РФ заявили, что фейковые материалы появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники СБУ и украинские журналисты. Кроме того, в российском оборонном ведомстве обратили внимание, что данная постановка содержит грубые ошибки.

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что западные страны, «раздувая истерику» вокруг данной ситуации, стремятся сорвать переговоры Москвы и Киева, в которых наметился прогресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, поддерживая преступную провокацию в Буче, по сути, участвует в ней.