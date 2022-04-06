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Экономист заявил, что из-за санкций отечественным производителям будет легче «пробиться»

Анна Назайкина
12:18 06.04.2022
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает всеми возможностями для импортозамещения в сфере продовольствия.
Экономист заявил, что из-за санкций отечественным производителям будет легче «пробиться»
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Панические покупки среди россиян закончились, в связи с этим спрос стабилизировался и на полки вернулись товары, которые в один момент были молниеносно раскуплены. Об этом в беседе со «Звездой» заявил экономист Андрей Бунич. Он отметил, что сложившаяся на рынке ситуация открывает возможности перед отечественными производителями.

«На многие из этих панических покупок не было никаких оснований, просто возник шум, что сейчас может чего-то не быть. Соответственно, люди побежали, что-то расхватали. А когда много людей, естественно, не хватает товара, потому что поставки по определенному графику же осуществляются, исходя из средней потребности», - объяснил он.

Бунич отметил, что фактор панических покупок перестал действовать, спрос сократился и нормализовался и товар вернулся на полки.

«Сейчас все пришло к изначальной ситуации. Товар есть, люди уже никуда не бегают», - добавил эксперт.

Также экономист рассказал, что в настоящий момент происходит переориентация на других поставщиков. По его мнению, это поспособствует появлению новых товаров на полках, потому что многие производители ранее «не могли пробиться».

«Сейчас в связи с этими событиями, я думаю, будет даже легче многим свой товар доставить до потребителя, это стабилизирует рынок, и новые поставки заработают с новой логистикой», - считает Бунич.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает всеми возможностями для импортозамещения в сфере продовольствия. Этому, по словам главы государства, способствует потенциал отечественного агропромышленного комплекса и науки.

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