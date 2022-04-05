Путин заявил, что у России есть возможности для импортозамещения в сфере продовольствия

Ключевой задачей на текущий год президент назвал выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания.

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Россия обладает всеми возможностями для импортозамещения в сфере продовольствия. Этому способствует потенциал отечественного агропромышленного комплекса и науки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию АПК.

Ключевой задачей на текущий год глава государства назвал выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию.

«Стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК, рыбной отрасли от импортных закупок, причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», - сказал Путин.

Особое внимание, по словам президента, следует обратить на производство семян, племенной продукции, витаминов, кормовых добавок и средств защиты растений.

«Здесь нужно поставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учетом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности, все возможности для этого у нас есть», - сказал он.

На совещании Путин также отметил, что ситуация на глобальном рынке продовольствия в последние два года заметно осложнилась и продолжает усугубляться из-за санкционного давления. В частности, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, напомнил он.