Песков: Россия признает, что Зеленский является президентом Украины

Россия заинтересована в том, чтобы украинский лидер согласился с требованиями Москвы, о которых Киев был уведомлен делегацией РФ в ходе переговорного процесса, добавил представитель Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с французским телеканалом LCI заявил, что Москва признает Владимира Зеленского в качестве президента Украины.

Также представитель Кремля добавил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы украинский лидер согласился с требованиями Москвы, о которых Киев был уведомлен делегацией РФ в ходе переговорного процесса.

«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Напомним, что ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах в Стамбуле Киев впервые за многие годы продемонстрировал готовность договариваться с Москвой.