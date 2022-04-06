Песков назвал жестом доброй воли отвод сил РФ из Киевской области

Отвод нужен для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.

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Отвод российских войск из Киевской области - это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», - сказал представитель Кремля.

Он также заявил о заинтересованности в согласии Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. В конце марта - начале апреля командование Вооруженных сил РФ приступило к отводу войск, которые стояли на северо-западных окраинах Киева.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.