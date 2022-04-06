Володин предрек конец «монополии» доллара в мире из-за санкций США против РФ

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Санкции, введенные Соединенными Штатами против России, подрывают доверие к доллару и бьют по США и их гражданам. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, в настоящий момент можно говорить о приближении конца монополии американской валюты в мире.

«Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается... Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», - написал он в своем Telegram-канале.

Решение, которое принял президент РФ Владимир Путин, о расчете за газ с недружественными странами в российской национальной валюте, а также обсуждение увеличения перечня товаров для рублевой торговли привели американское Министерство финансов к истерическому состоянию, добавил Володин.

«План Вашингтона не удался. “Адские” санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», - подчеркнул спикер ГД.

Ранее проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе со «Звездой» оценил влияние продажи российского газа за рубли на экономику Соединенных Штатов.