Москвичам пообещали до 16 градусов тепла к концу недели

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Жителей столичного региона ждет значительное потепление в ближайшее время. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Со слов синоптика, воздух в Москве прогреется до +16°C.

«Да, осадки будут. В среду это дождь и мокрый снег, в четверг - дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла», - цитирует ТАСС Макарову.

Самым теплым днем, по прогнозу специалиста, станет пятница, 8 апреля, но к выходным погода снова начнет остывать, предупредила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопад, принесший в столичный регион зимнюю погоду в начале месяца, возник под влиянием активного циклонического вихря «Катарина». Такого рода снегопады в начале апреля бывают в Москве примерно раз в 16-18 лет.