Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится снегопад

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Снегопад, принесший в столичный регион зимнюю погоду в начале апреля, возник под влиянием активного циклонического вихря «Катарина». Об этом в интервью «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Субботней ночью интенсивные осадки наблюдались в южной части Московской области. Начиная с дневных часов 2 апреля и ночью с субботы на воскресенье, по словам эксперта, центр вихря будет проходить вдоль южных границ Подмосковья, к вечеру воскресенья дойдя до района Вятки.

«По мере перемещения этого облачного вихря вдоль территории Московской области он будет закрывать небо плотными облаками и станет причиной снегопадов, местами с мокрым снегом. Временами осадки будут сильными», - указал эксперт.

В связи с осадками ожидается существенное ухудшение видимости. В это время также может происходить налипание на провода и ветви деревьев мокрого снега.

«В южных, юго-восточных и восточных районах Московской области возможны ледяные дожди. На дорогах ожидается образование снежного наката и гололедицы», - обозначил Леус.

Все это, как заметил специалист, существенно затруднит движение транспорта. Могут возникать проблемы в работе аэропортов. Кроме того, возможны перебои с электроснабжением на территории Подмосковья.

Температура в течении этой ночи упадет до слабо отрицательной. Из-за похолодания, как объяснил синоптик, снег перестанет подтаивать и высота снежного покрова будет расти.

«Высота снежного покрова... к вечеру воскресенья, то есть к тому моменту, когда снег окончательно прекратится, может увеличиться до 15-20 сантиметров, что уже выше положенного по климату», - добавил специалист.

В воскресенье циклон будет уходить на северо-восток. Во второй половине дня в облаках начнут появляться прояснения. Как заметил Леус, такого рода снегопады в начале апреля бывают в столице примерно раз в 16-18 лет.