Материалы следствия: как украинские националисты в плену морили голодом и избивали российских военнослужащих

Пленным завязывали глаза или надевали на головы мешки. Их морили голодом и избивали до смерти. Военнослужащих записывали на видео и заставляли говорить, что к ним не применяют насилия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ, которых удалось освободить из украинского плена, рассказали об издевательствах националистов. Об этом и других преступлениях радикалов - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений националистов.

Особую жестокость бойцы ВСУ проявляли к пленным российским летчикам и артиллеристам. Их забивали до смерти. Военнослужащих морили голодом, не давали спать по несколько суток. Записывали на видео, заставляли говорить, что к ним не применяют насилия. Их допрашивали под воздействием оружия, которое приставляли в голове.

Пленным всегда завязывали глаза или надевали на головы мешки. Сковывали руки и ноги. Им угрожали самими разными видами расправ - казнь через повешение, расстрел, кастрация.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.